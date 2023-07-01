بلدية بشري: من ظنّ أن جريمة اغتيال ابن بشري قد تمر وترهب أهل المكارم والشرف فقد خابوا

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أكدت بلدية بشري أنه إذا ظن اهل "المكر والجبن أن جريمة اغتيال ابن بشري" قد تمر وترهب اهل المكارم والشرف المقدمين والشجعان فقد خابوا لاننا وان كنا قد ارتضينا الشرائع والقوانين والدولة مرجعا لتكريس حقنا بالارض فلن يتمكن من اختار شريعة الغاب ان يرهبنا، ولا يظننا انه حين سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق".

وقالت البلدية في بيان :" وقعت الواقعة ونفذ شذاذ الارض وعصابات القتل تهديداتهم عن سابق تصور وتصميم باقدامهم بكل دم بارد على اغتيال ابن بشري الشهيد هيثم طوق برصاص القنص الجبان في منطقة القرنة السوداء ارض بشري ونطاقها الجغرافي والتاريخي المكرس قانونا".

وطالبت بلدية بشري من السلطات الامنية والقضائية التي تخاذلت عن احقاق الحق وماطلت وسوفت عن تحديد الحدود وتكريس النطاق الجغرافي المعروف انه لبلدة بشري في القرنة السوداء ان تبادر الى توقيف المجرمين و سوقهم الى العدالة.