بالصورة: مقتل مواطن على يد قناصين في أعالي بشري!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء- بشري على يد قناصين، ويقوم طيران الجيش اللبناني في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة، بحثاً عن المجرمين.

وعلّقت النائب ستريدا جعجع، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة:

فوجئ أهالي بشري صباحا بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولين الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة على أثرها اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات اللازمة لأن هذه المنطقة جبليّة وبعيدة جداً، كما العمل على اعتقال المجرمين وسوقهم إلى العدالة. هذه جريمة نكراء وقعت في وضح النهار، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بإحقاق الحق وسوق المجرمين إلى العدالة.

من جهة ثانية، أتقدم بتعازيّ الحارة من أهالي الفقيد المغدور وأطلب منهم كما من جميع أهالي بشري التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات وجلاء الحقيقة واحقاق الحق.