بعد مؤتمر بروكسل.. حرفوش يتلقى دعوة رسمية لزيارة البرلمان الإيطالي

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استقبل صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش اليوم السبت، في دارته في عاصمة فرنسا باريس، وفداً من البرلمان الايطالي ممثلاً بـ جيانغيامكمو كالفوني من حزب ميلوني الحاكم، ونايكي غروبيوني من حزب بيرلوسكوني، وهما عضوين في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي.

وتلقى حرفوش من الوفد، دعوة رسمية لزيارة إيطاليا خلال تموز الجاري، وذلك لعرض التطورات المستجدة لقضيته في لبنان، ومواضيع أُخرى تتعلق بدعوة حرفوش دول اوروبا السماح للاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم.

وسيقوم حرفوش خلال زيارته ايطاليا لشرح تفاصيل القضية السياسية - القضائية، وقد ابلغه الوفد دعمهم لقضيته خصوصًا بعد وصول تقرير عن الاتحاد الأوروبي الذي أكد صوابية مواقف حرفوش والدعم الكامل له بوجه كل محاولات النيل منه.