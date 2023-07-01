عملية خاطفة نفّذتها في الضاحية.. ماذا جرى؟

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" صدر عــن المديريّـة العـامّـة لـقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان جاء فيه التالي: "هكذا أوقعت شعبة المعلومات بأخطر المطلوبين بالجرائم الجنائية الهامة، سجله حافل بمئات الجرائم منذ العام 2003 بدأ تاريخه الجرمي بتنفيذ عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح وتأليف عصابات ارتكبت أخطر العمليات من سطو مسلح وخطف وسرقة سيارات واحتيال وتزوير وإطلاق نار وتهديد وابتزاز، وصولا الى مقاومة رجال السلطة وارتكابه جناية القتل التي أودت بحياة أحد العسكريين".

وتابع، "أوقف بعدها في العام 2006، وكان يعتبر من الموقوفين ذوي الخصوصية الامنية لشدة خطورته، حيث أخلي سبيله من السجن بتاريخ 3-09-2020 ليعود ويمارس نشاطه الإجرامي في العام 2021 وينفّذ عمليات السطو المسلح والخطف التي نتج عنها وفاة مواطن، ويتوارى عن الانظار لمدة عامين"، لكنه لم يتمكّن من التواري عن أنظار شعبة المعلومات، فتمكّنت من توقيفه برفقة شريكه الذي لا يقل خطورة عنه بعملية خاطفة نفّذتها في الضاحية".