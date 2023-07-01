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أكد المدير العام لوزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ان الوزارة بصدد اعتماد امتحان وطني لطلاب البريفيه كبديل عن الامتحانات الرسمية بحيث يقوم فريق الوزارة بإعداد امتحانات تقييمية ترسل الى المدارس لإجرائه بدورها لطلابها، موضحا ان الهدف من ذلك هو تفادي ترفيع أي تلامذة غير جديرين بذلك.

وفي حديث الى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، أكد الأشقر أن وزارة التربية تلقّت تطمينات بعدم المسّ بالشهادة الثانوية الرسمية على أمل ألا تتبدّل الأمور بشكل مفاجئ، مشددا على ان رأي الوزارة متفق مع لجنة التربية النيابية التي تصرّ بدورها على أهمية الحفاظ على الشهادة الثانوية.

وردا على سؤال، أشار الأشقر الى ان امتحانات الشهادة المهنية قيد التصحيح والأمور في مسارها السليم.

ودعا الى تأمين حقوق ورواتب المعلمين لأن قطاع التعليم الرسمي والخاص بخطر.