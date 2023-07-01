"بسبب زيادة سرقة التيار الكهربائي"...جدول تقنين جديد من شركة بيبلوس الكهربائية

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أصدرت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل جدول ساعات التقنين التي تتراوح بين 5 و 8 ساعات يوميا على مولداتها حسب كل حي او منطقة، بسبب زيادة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة الى انه عند انخفاض نسبة السرقات على اي مولد يلغى التقنين عنه .



ودعت جميع المشتركين الى المساعدة على كشف السارقين للتيار الكهربائي .



وكانت الشركة أشارت في بيان سابق الى ان قيمة الكيلوات المسروقة بالمليارات، اكثر بكثير من قدرتها على تحمل اعبائها .





ولفتت الى أنه "بدلا من تطبيق التقنين على الجميع ستحدد المولدات التي يتواجد عليها هدر عال من الكيلوات بنتيجة ارتفاع كمية السرقات ويطبق عليها تقنين قاس لا يقل عن 8 ساعات يوميا .



وأعلنت انها ستوزع عددا من الفنيين على هذه المولدات لمعرفة السارقين وتحرير بحقهم محاضر ازالة مخالفة، وتحيلها للملاحقة الجزائية الى النيابة العامة بجرم السرقة .



وختمت: "اننا نؤمن خدمة عامة للجميع، آملين التجاوب حفاظا على هذه الخدمة".