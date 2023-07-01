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"الغاء البريفيه مرفوض"... طرابلسي: لسنا ضد الحوار بل ضد فرض إسم بالحوار

1
JULY
2023
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رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي في مقابلة مع إذاعة صوت كل لبنان، أن "هناك مدارس لا تقبل ترفيع أي راسب في امتحاناتها والسياسة طغت على التربية لأسباب حتى نحن نجهلها".

واعتبر أن "الغاء البريفيه مرفوض وميقاتي يتحمل المسؤولية وحزب الله كان معترضا بشدة على القرار ولا فائدة سياسية لقرار الإلغاء وما حصل لا يبرر، ولا انصح بالإمتحان الوطني وأقترح عدم ترفيع طلاب الطلبات الحرة أو اللوائح التي اتخذت خارج المهل وأنصح بالترفيع حسب علامات المدارس".

وأكمل طرابلسي في حديثه لصوت كل لبنان: "نحن كنامن أول الأفرقاء الذين حملوا راية اللبنانيين المفقودين بالسجون السورية وهذا حق إنساني لكن التصويت بمجلس الأمن هو حول المفقودين في سوريا وليس من خارج سوريا، وموضوع النازحين بات ضاغطا اقتصاديا واجتماعيا لم يعد يحتمل وعدم التجاوب الأممي يقابله إجماع لبناني على ضرورة عودة النازحين الى دمشق".

وأضاف طرابلسي "اسم ازعور كان مطروحا من البداية لكننا لاحقا تقاطعنا عليه لأنه كان فاعلا في الشأن العام ومعروفا على المستوى الإقتصادي وللآن "بالمبدأ محافظين على الإسم"، ولسنا ضد الحوار بل ضد فرض إسم بالحوار على جميع المكونات السياسية في البلد بل نؤيد الحوار غير المشروط".

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