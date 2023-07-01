الديمقراطي اللبناني يحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد سلمان وأبي فرّاج بحضور أرسلان

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أحيا الحزب "الديمقراطي اللبناني"، الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد عضو الهيئة التنفيذية الشهيد رامي سلمان وعضو هيئة دائرة المتن الشهيد سامر أبي فراج في ساحة الشهداء - بعلشميه، بحضور رئيس الحزب طلال أرسلان، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، عضوي المجلس السياسي الوزير السابق صالح الغريب ولواء جابر، الأمين العام للحزب البروفسور وسام شرّوف، أعضاء الهيئة التنفيذية، رؤساء الدوائر والوحدات الحزبية، رئيس بلدية بعلشميه أدهم الدنف ونائب الرئيس فادي أبي فرّاج وأعضاء من المجلس البلدي ومختار البلدة، رئيس بلدية صليما الأسبق أسامة المصري وحشد من رجال الدين والحزبيين والمناصرين، بالإضافة إلى عائلتي الشهيدين.

بعد عزف موسيقى الحزن من الفرقة الموسيقية التابعة لجمعية الكشاف الديمقراطي، وُضعت أكاليل من الزهر باسم رئيس الحزب والحزب وعدد من الدوائر وعائلتي الشهيدين أمام صورتهما في وسط الساحة.