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شركة بيبلوس الكهربائية تصدر جدولا بساعات التقنين وتحذر سارقي التيار

1
JULY
2023
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أصدرت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل جدول ساعات التقنين التي تتراوح بين 5 و8 ساعات يوميا على مولداتها حسب كل حي أو منطقة، بسبب زيادة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة الى أنه عند انخفاض نسبة السرقات على أي مولد يلغى التقنين عنه.
 
ودعت جميع المشتركين الى المساعدة على كشف السارقين  للتيار الكهربائي. 
 
وكانت الشركة أشارت في بيان سابق الى ان قيمة الكيلوات المسروقة بالمليارات، أكثر بكثير من قدرتها على تحمل اعبائها .
 
ولفتت الى أنه بدلا من تطبيق التقنين على الجميع ستحدد المولدات التي يتواجد عليها هدر عال من الكيلوات بنتيجة ارتفاع كمية السرقات ويطبق عليها تقنين قاس لا يقل عن 8 ساعات يوميا.
 
وأعلنت أنها ستوزع عددا من الفنيين على هذه المولدات لمعرفة السارقين وتحرير بحقهم محاضر ازالة مخالفة، وتحيلها للملاحقة الجزائية الى النيابة العامة بجرم السرقة .
 
وقالت: "اننا نؤمن خدمة عامة للجميع، آملين التجاوب حفاظا على هذه الخدمة".

الجدول مرفق مع الخبر.

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