living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كواليس لقاء ماكرون - ابن سلمان: فتّشوا عن حلّ للبنان ولن نعترض (جويل بو يونس)

1
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جويل بو يونس- الديار -

عمليا دخلت البلاد في عطلة سيستريح معها اللبنانيون من التحليلات والتوقعات التي تسارعت قبل وبعد زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي الى بيروت جان ايف لودريان والذي تعمّد الاجتماع مع الجميع والاستماع للجميع، بغية رفع تقريره الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل حزم امتعته من جديد والعودة الى الاراضي اللبنانية.

وبانتظار هذه العودة المرجحة بحسب معلومات الديار في شهر تموز وتحديداً بعد الرابع عشر منه، وعودة النشاط السياسي اللبناني بداية الاسبوع المقبل، تقاطع أكثر من مصدر حول أهداف الزيارة المقبلة للودريان بعدما كان الرجل قد كشف انه سيسعى الى تسهيل حوار بناء بين اللبنانيين فهل تعود باريس بورقة حوار تطرح على طاولته ما هو أبعد من الرئاسة اللبنانية ويكون برعاية فرنسية ودولية والمقصود هنا مجموعة الخمس؟ وهل طويت صفحة دعم فرنسا لترشيح سليمان فرنجية بعدما أيقن لودريان ان الطرف الرافض لفرنجية هو أكثرية مرشحة للتزايد؟

مصادر مطلعة على الجو الفرنسي كشفت للديار أن باريس لم تعلن بالفعل التخلي عن اي طرح لكنها باتت مقتنعة بشبه استحالة وصول فرنجية الى بعبدا في حال بقيت الاطراف المسيحية على موقفها الرافض، علما انها لا تزال تراهن كما ثنائي امل حزب الله على تبديل ما بالموقف السعودي.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي ، بعيد عودة لودريان الى باريس، «أن لا فيتو سعودياً على فرنجية»، مشيرا الى أن السعوديين قالوا للرئيس الفرنسي الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد السعودي ما مفاده: «فتشوا عن حل للبنان ولن نعترض»، لكن المصدر الدبلوماسي الفرنسي قال في المقابل:

«لاحظنا أن لبنان ليس من بين أولويات السعوديين، لكنهم لن يعترضوا على حلول مناسبة له قد تقترحها فرنسا».

فهل يعني هذا الكلام ان السعودية «ابدت ليونة اكثر» تجاه عدم ممانعة السير بسليمان فرنجية وهذا ما فسره اكثر من مصدر متابع اشار الى أن حراك لودريان قد يكون لاعادة الزخم لمبادرة فرنسا السابقة، او ان الاتجاه سيكون بالذهاب لحل توافقي ثالث على قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟

ردا على هذا السؤال، يكشف مصدر متابع للديار أن ما حاول لودريان إسماعه للفريق الداعم لترشيح فرنجية والذي جدد على مسمع الموفد الفرنسي التأكيد على تمسكه برئيس تيار المردة شارحا كل الاسباب الموجبة برايه لهذا التمسك، رسالة مفادها: ان جلسة 14 حزيران الشهيرة خلقت توازنا بمجلس النواب بين فريق داعم لفرنجية وفريق معارض وبالتالي فاذا كنتم متمسكين بفرنجية حتى النهاية والفريق الاخر رافض فهذا يعني ان الانسداد لا يزال قائما وقد يطول.

ويكشف المصدر ان لودريان حاول في اجتماعاته مع المعنيين ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جس النبض حول امكان عقد حوار برعاية فرنسية وبتنسيق مع الدول الخمس المعنية وكان السؤال الذي حاول معرفته لودريان هو الاتي: اذا فكرنا في حوار فهل تفضلونه قبل الانتخابات الرئاسية او بعدها؟ ما يعني عمليا ان ما تفكر فيه باريس هو ابعد من رئاسة جمهورية انما بمؤتمر تأسيسي جديد على غرار «ميني طائف» لكن هذه الخطوة ستكون طبعا منسقة مع السعوديين والاميركيين بالدرجة الاولى الى جانب الايرانيين علما ان اوساطا بارزة اشارت الى ان هكذا طرح لا يمكن ان ينفذ الا قبل الانتخابات الرئاسية.

وبالانتظار، يبدو ان الحل التوافقي الذي بدأ الخارج يمهد له بدعم اميركي قطري وسعودي ضمنا، وهو قد ينتظر الاتفاق الاميركي الايراني على «الاثمان السياسية « في لبنان، او بتعبير أدق على ما قد يحصل عليه حزب الله الطرف الاقوى بالمعادلة ، مقابل التخلي عن فرنجية ، حل توافقي قد يكون عسكريا سياسيا بامتياز بوجهة هي اليرزة التي شكلت محطة اساسية ولافتة في زيارة الموفد الفرنسي لودريان علما ان معلومات الديار تؤكد ان العماد جوزيف عون لم يتعاط مع ضيفه على أنه مرشح رئاسي ولم يتحدث بمشروعه الرئاسي.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   