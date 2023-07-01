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باريس وواشنطن تطالبان بإخلاء خيمتي«شبعا» جنباً للتهديدات الإسرائيلية

1
JULY
2023
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نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار بأن «الولايات المتحدة أرسلت، بناء على طلب إسرائيل، رسائل قاسية إلى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني واليونيفيل»، بشأن الخيم المتواجدة على الحدود.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للموقع «أننا نفضل أن يقوم حزب الله بإجلاء الناس بنفسه على أن نقوم بقصفهم.

لقد أوضحنا ذلك للولايات المتحدة والأميركيين أوضحوا للشعب في لبنان».

وذكر أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى أن «الولايات المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاتخاذ خطوات لتفكيك الخيم التي أقامها حزب الله قبل أكثر من شهرين عند الحدود الجنوبية».

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون عن قلقه، بقوله: نحن نتابع بقلق ما يحدث على الحدود المحتلة مع لبنان، مضيفا: قد تقع المنطقة في تصعيد غير مرغوب به، وتابع: أرسلنا رسائل واضحة إلى لبنان بضرورة إخلاء خيم حزب الله بالديبلوماسية.

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