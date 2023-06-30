living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بعد أن كثُرت السّرقات في صيدا"... المعلومات تُلقي القبض على لصّ من الجنسية السوريّة

30
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد أن كثُرت السّرقات في صيدا والمناطق المجاورة من قبل شخص مجهول الهويّة، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.

وتمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى:

ف. م. (مواليد عام 1991، سوري) وهو من أصحاب السّوابق، وبحقّه عدّة مذكرات وملاحقات عدلية بجرائم سرقة.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 

بتاريخ 25/06/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفه في صيدا.

بتفتيشه ومنزله، ضبطت بحوزته جهازي حاسوب محمول، وبندقية صيد، وكميّة من المسروقات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة في صيدا وجوارها، إضافةً إلى عدّة عمليات سرقة في البربير والكولا وخلدة. أمّا المسروقات فهي عبارة عن أجهزة خلويّة ومبالغ ماليّة وأجهزة الكترونية وبندقية صيد. كما اعترف انه أقدم على سرقة حواسيب محمولة وقارورة غاز ومكبّر للصوّت من إحدى المدارس في الجيّة.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   