إقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الأسبوع المقبل...اليكم السبب!

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أعلنت لجنة محمية جزر النخيل، في بيان، أنه “بناء على توجيهات وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي اجراها مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر اقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق ظهر أمس في المحمية والذي ادى الى إحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الاضرار المادية الاخرى، على ان تعاود اللجنة الاعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال ايام قليلة”.