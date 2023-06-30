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"بعد الإنتهاء من بناء سياجٍ حديدي"...العدو يضم بالكامل الجزء اللبناني من قرية الغجر!

30
JUNE
2023
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غرد مراسل قناة المنار علي شعيب عبر حسابه على "تويتر":

العدو الصهيوني يضم بالكامل الجزء اللبناني من قرية الغجر إلى الأراضي المحتلة بعد الإنتهاء من بناء سياجٍ حديدي بمواصفات عالية وسط صمت لافت من قوات الأمم المتحدة !!

وأكمل: قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان تشكل منذ العام 2006 ما يشبه حزاماً أمنياً إضافياً حول قرية الغجر من خلال إقفالٍ غير مبرر لطريق الوزاني العباسية التي تمرّ بالقرب من الغجر وتسيّج محيطها بالأسلاك لمنع اللبنانيين من عبورها رغم أنها أرضا لبنانية محررة - الجيش اللبناني يحتاج تنسيقاً مسبقاً لعبور هذه الطريق اللُغز !!

وأضاف: الجزء اللبناني من قرية الغجر أعاد العدو إحتلاله خلال عدوان تموز 2006 و جرت محاولات دبلوماسية لسحب قواته منها تنفيذا للقرار 1701 لكن العدو رفض الإنسحاب ، في العام الماضي العدو سحب قواته وابقى على حرسٍ للحدود وباشر بعملية تسييج للجزء اللبناني ، الجديد ان السياج أنجز واستكملت عملية ضم الجزء اللبناني المحتل إلى الجزء السوري المحتل - هذا الإعتداء ليس مرتبطاً بأية احداثٍ أخرى على الحدود .

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