"بعد الحريق الذي أصابها".... إقفال محمية جزر النخيل!

A + A -

أعلنت لجنة محمية جزر النخيل، في بيان، أنه "بناء على توجيهات وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي أجراها مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر إقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الأسبوع المقبل".



وأضاف البيان، "وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق ظهر أمس في المحمية، والذي أدى الى إحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الأضرار المادية الأخرى، على ان تعاود اللجنة الإعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال أيام قليلة".