"2 مليون لاجئ سوري يهدد لبنان"... بوحبيب: قضية المفقودين سيتم بحثها في المستقبل مع سوريا

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بعدما كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، قال عبر "الجديد": "أشعر مع كل أهالي المفقودين ولبنان دائما يتقيد بقرارات الامم المتحدة".

وأكد "نحن مستعدون للتعاون مع الآلية التي سيقرها بيان الامم المتحدة والامور بحاجة الى هدوء والمصلحة اللبنانية شاملة".

وشدد على ان "وجود 2 مليون لاجئ سوري يهدد لبنان وقضية المفقودين سيتم بحثها في المستقبل مع سوريا". وأضاف ""ما بدنا نكسر الجرة مع حدا" ولو صوتنا أو لم نصوت لن تتغير النتيجة".