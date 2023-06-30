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الداوود: لمحاسبة كل من تورط بأعمال مخلة بأمن راشيا والبقاع الغربي

30
JUNE
2023
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أكد الأمين العام لحركة "النضال اللبناني – العربي" النائب السابق فيصل الداوود، أن "تاريخ منطقة راشيا والبقاع الغربي ترسخ بالوحدة والإنتماء الوطني الجامع لمختلف المذاهب والطوائف، بعدما أفشلت القوى الوطنية والقومية كل المخططات والمشاريع الطائفية، لذا يجب الحفاظ على تاريخ هذه المنطقة المشرف، وما حصل في هذه المرحلة هو مجرد غيمة صيف عابرة مرت فوق مطقة راشيا والبقاع الغربي".

وإذ أشاد بأخلاقية ومناقبية أهالي راشيا والبقاع الغربي، دعا القوى الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني الى "العمل على توقيف ومحاسبة كل من تورط بالأعمال المخلة بأمن واستقرار منطقة راشيا والبقاع الغربي على إختلاف إنتماءاتهم المذهبية والطائفية، من أجل الحفاظ على النموذج الوطني لهذه المنطقة، وما تم إرتكابه من أخطاء لا يمت لأخلاق وعادات أهالي راشيا والبقاع الغربي بصلة".

وقال: "نحن في حركة النضال اللبناني – العربي نقف الى جانب القوى الوطنية مؤكدين التمسك بالوحدة الوطنية، ورفض أي مخططات تهدف الى زرع الفتنة والشقاق في منطقة راشيا والبقاع الغربي، حيث نجحنا وبالتعاون مع أصحاب الايادي الخيرة في إحباط المشاريع الانعزالية، ولن نسمح لأي جهة أن تصطاد بالماء العكر".

وختم الداوود مؤكدا "الحفاظ على الهوية الوطنية لمنطقة راشيا والبقاع الغربي التي ستبقى محصنة بوجه كل الفتن".

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