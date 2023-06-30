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لهذا السبب رفضت "الخارجيّة" التصويت في قضية المفقودين في سوريا

30
JUNE
2023
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اعلنت "وزارة الخارجية والمغتربين" في بيان صادر اليوم الجمعة انها و"بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اوعزت لمندوبية لبنان الدائمة لدى "الأمم المتحدة" في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للامم المتحدة، تماشياً مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بإمتياز، وإنسجاماً مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا" نازفا" وألما" مستداما" لأهاليهم".

وأضاف البيان، "كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين ، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا".

وتابع، "كذلك يُجدد لبنان إحترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضاً، لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين".

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