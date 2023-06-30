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توقعت دائرة التقديرات في "مصلحة الأرصاد الجوية" ان يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة: الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.



الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية كما يتكون الضباب على المرتفعات كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.



الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.