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وكالات: كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، عن انتهاكات جسيمة من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يومياً.



كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، عن انتهاكات جسيمة من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يومياً.

وقال غورينوف لصحفيين: "على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، فإن ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاكاته الجسيمة لبروتوكولات تفادي التضارب".

وتابع: "تم تسجيل 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف".

وأوضح غورينوف أن طائرة دون طيار الأمريكية "إم كيو-9 ريبر" اقتربت من هدف لمجموعة القوات الروسية بالقرب من مطار كويرس في محافظة حلب، دون أن يتم التنسيق مع الجانب الروسي.

وقي وقت سابق، أفاد غورينوف بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت، ففي حزيران/ يونيو الجاري، كان هناك 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية.

وأشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يلاحظ تكثيف أنشطة القوات المدمرة في أراضي الجمهورية العربية السورية، بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.