خشية من من اخفاق الرهان على عودة لودريان

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الأنباء الكويتية: ثمة جهات مسؤولة تخشى من اخفاق الرهان على عودة جان ايف لودريان الى بيروت، في ظل تهاوي الرهانات على المهل الوهمية السابقة، فبعد الرهان على انتخاب رئيس الجمهورية قبل رأس السنة، كان هناك من توقع انتخاب رئيس بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتسليم شركة «توتال» الفرنسية مهمة التنقيب على النفط والغاز في المياه اللبنانية الخالصة، ثم بعد مشاركة سورية بالقمة العربية الأخيرة، وصولا الى عيد الأضحى المبارك.

ويبقى لبنان السياسي خارج السمع كليا حتى الإثنين المقبل، وهذا لا يعني انه اعتبارا من الثلاثاء ستنفرج الأمور، فالأمور الرئاسية معلقة إلى حين عودة لودريان.