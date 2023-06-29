نقابة الأطباء البيطريين ناشدت وسائل الإعلام العودة إليها وعدم التشهير بأسماء الاطباء واصدار الأحكام المسبقة

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أصدرت نقابة الأطباء البيطريين بيانا جاء فيه :

"عطفا على ما دون على الموقع الإلكتروني لاحدى المحطات التلفزيونية التي نثمن وقوفها في أصعب الأوقات الى جانب النقابة والأطباء البيطريين ، وجمعيات الرفق بالحيوان .

فوجئ مجلس النقابة بالكلام الذي استهدف زميلا عزيزا مارس مهنته بكل امانة واخلاص ، منذ اكثر من 15 عاما ، والتشهير به ورمي الاتهامات والاحكام المسبقة عليه ، وتسميته باسمه مجردا من لقب طبيب استحقه عن جدارة.

يهمنا توضيح الآتي :

أن أبواب النقابة مفتوحة لتقبل اي شكوى في حال حصول تجاوزات ، وأنها لم تتلق اي شكوى بحق زميلنا بخصوص هذه الحادثة او غيرها.

وأن اللجنة العلمية في النقابة أعطيت صلاحيات استثنائية لمعالجة الشكاوى وإصدار الأحكام في حال وجدت اي تجاوز او خطأ

تسجل النقابة اعتراضها على طريقة مقاربة هذه الحادثة وإصدار الأحكام مسبقا عبر وسائل الإعلام" .

وشكر مجلس النقابة لوسائل الإعلام كافة "التعاون معه في الحرص عل الرفق بالحيوان"، وتمنى على الوسائل الاعلامية كافة "عدم التشهير بأسماء الأطباء والعيادات"، داعيا الى "التعاون المشترك لما فيه مصلحة محبي ومربي الحيوانات وجمعيات الرفق بالحيوان" .