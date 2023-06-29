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الاخبار الحزينة تبدأ بالفراغ وتمر بتحذيرات صندوق النقد..

29
JUNE
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

زحمة طائرات في مطار بيروت وعدد وافدين غير مسبوق يفاجىء المعنيين… تكاد هذه المعلومة ان تكون الخبر السعيد الوحيد في لبنان هذه الايام، على وقع الازمة المستفحلة، عسى الا تقع تطورات تطيح بها، كي يستفيد منها جميع الناس.
لكن، اذا كان خبر زحمة الطائرات وعددِ الوافدين المفاجئ سعيداً، فالاخبار الحزينة تبدأ بالفراغ الرئاسي المستدام، ولا تنتهي باستدامة تهرب المنظومة من العدالة والحساب، وتمر بالتحذيرات الجديدة من صندوق النقد الدولي.
فتحت العنوان الرئاسي، سكونٌ داخلي، في غياب المبادرات، باستثناء الدعوات الشكلية اليومية الى حوار، يهدف حتى اللحظة الى تكريس مرشح الفرض خياراً وحيداً، غصباً عن ارادة الكتل المسيحية الاساسية، وغالبية اللبنانيين الذين يسألون عن رئيس اصلاحي، لا عن مرشح للمنظومة.
وتحت عنوان التهرب من العدالة والحساب، تخبط في وزارة المال، وصمت مريب عند غالبية الطبقة السياسية، باستثناء التيار الوطني الحر من جهة، والمزايدين على التيار من جهة اخرى، بالنسبة الى معرفة مصير التدقيق الجنائي عامة، وسبب اخفاء التقرير الاولي، او مسودة التقرير الاولى عن الرأي العام بشكل خاص.
اما على خط صندوق النقد الدولي، فبيان جدد التحذير من ان لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كشافاً ان الاقتصاد شهد منذ بداية الازمة انكماشًا ناهز الاربعين بالمئة، فيما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ثنانية وتسعين بالمئة من قيمتها، ليسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.
وفي غضون ذلك، احتلت صدارة الاخبار العالمية اليوم، ردود الفعل الشاجبة لما اقدم عليه المتطرفون في السويد من حرق للقرآن الكريم، وهو ما اعاد لبنانياً الى الاذهان التخوف من تكرار مشهد 5 شباط 2006، المدان من جميع اللبنانيين، تماماً كالتعرض للمقدسات.

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