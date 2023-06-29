منصور بطيش تعليقاً على تقرير صندوق النقد: لن تُغفر لكم ذنوبكم والعدالة آتية!

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غرد وزير الاقتصاد و التجارة السابق منصور بطيش عبر تويتر:

"تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر اليوم وعلى غرار ما سبقه من تقارير يؤكد على الكارثة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ بداية الانهيار. في ٤ نيسان ٢٠١٩ حذّرتُ من بلوغ هذا الوضع فاعتبر الكثيرون يومها، عن جهل او سوء نية او مصالح آنية او حسابات سلطوية، ان هناك مبالغة في التوصيف"

و اضاف: "لمن استفاق منهم صحّ النوم ولجميعهم اقول لن تُغفَر لكم ذنوبكم ولعنة التأريخ ستطاردكم. اما المتآمرون مع المجرمين القابضين على السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، الذين افقروا شعبنا، فلهم اقول العدالة آتية لا محالة مهما طال زمن الاعيبكم للافلات من العقاب."