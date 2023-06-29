تدابير سير يومي الجمعة والأحد في وادي شحرور

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنّ “يوم الأحد 02/07/2023، يُقام من الساعة 7،00 لغاية الساعة 17،00 سباق “تسلق الهضبة الثّاني” في بلدة وادي شحرور (العليا والسفلى)، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 30/06/2023 اعتبارًا من الساعة 7،00 ولحين الانتهاء”.

واضافت في بلاغ: “لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطرقات الدّاخلية للبلدة في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام”.