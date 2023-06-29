"اعلامية طرحت فكرة إقفال التلفزيون"... ونقابة موظفي تلفزيون لبنان تتأسف!

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أسفت نقابة الموظفين في "تلفزيون لبنان" لطرح إحدى الاعلاميات فكرة إقفال التلفزيون، واعتبرت في بيان انه "لم يكن ينقص تلفزيون لبنان الذي يكافح بجهود موظفيه من اجل الاستمرار، إلا احداهن تدعي انها اعلامية وهي ابعد ما يكون عن مهنة الاعلام الانسانية، فقد طالعتنا هذه خلال لقاء تلفزيوني مع وزير الاعلام زياد المكاري بطرح اقفال تلفزيون لبنان"، واضافت: "من انتِ حتى تطالبي بإقفال محطة التلفزيون الاولى في المشرق العربي وقطع رزق عشرات العائلات ممن يناضلون لبقاء هذا الصرح الاعلامي حاضرا في وجدان اللبنانيين والعرب، والذي خرّج اهم الاعلاميين والاعلاميات، صدق من قال: رحم الله امرأ عرف حده ووقف عنده".