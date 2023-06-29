"أمل" استنكرت جريمة إحراق القرآن في العاصمة السويدية

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استنكرت حركة "أمل" في بيان، "جريمة إحراق وتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد العاصمة السويدية ستوكهولم"، مؤكدة ان "تكرار مثل هذه الجريمة المدانة بكل المقاييس هي ليست اعتداء على مشاعر كل المسلمين في شتى أنحاء العالم، إنما هي اعتداء على كل الرسالات السماوية".

واعتبرت أن "تلطي بعض الأنظمة والحكومات خلف شعارات الديمقراطية وحرية التعبير لا يعني على الإطلاق استباحة المقدسات وقيم الأرض والسماء أو إسقاط المحرمات، ومس الكرامة الإنسانية".

ودعت المرجعيات الروحية في كل أنحاء العالم والمجتمع الدولي، الى "وقفة جادة ومسؤولة لوضع حد لمثل هذه الجرائم المتمادية، لأن السكوت عنها وعدم محاسبة مرتكبيها تحت أي عنوان يمثل تواطؤا مشبوها مع مرتكبي هذه الجرائم".