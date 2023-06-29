"الحملة الوطنية لإعادة النازحين": سنستمر في مواجهة هذه المؤامرة

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عقد المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي مؤتمرا صحافيا، في حضور مدير عام رئيس تحرير "وكالة الانباء الدولية" هيثم ابو سعيد وعدد من مسؤولي الحملة في المحافظات اللبنانية

وقال الخولي: "نحن هنا اليوم لإلقاء الضوء على حقيقة التعقيدات والتحديات التي تواجه لبنان فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، هذا الملف الذي فتحناه وحركناه منذ شهرين بين لنا حجم فضاحة الارقام المرتبطة بهذا النزوح وانعكاسها وتأثيرها على الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومدى ارتباطها بالانهيار، وتبين لنا بأن هذا النزوح ليس مجرد قضية إنسانية، بل هو قضية سياسية تهدد وجود لبنان وتركيبته الديموغرافية في اقل من عقد بفعل مؤامرة دولية اصبحت مكشوفة الاهداف وتلكؤ حكومي ونيابي وتواطؤ حزبي ومصلحي ضيق".

أضاف: "مؤتمر بروكسل السابع الذي انعقد منذ اسبوعين لمتابعة شؤون اللاجئين في دول جوار سوريا كان واضحا لجهة رفض ورقة لبنان لعودة النازحين السوريين الى بلدهم والكلام الذي أدلى فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل تجاه رفضه عودة النازحين السوريين من لبنان، يدل على قرار نهائي بتوطين النازحين السوريين في لبنان اضافة الى حركة ومواقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان واخرها رفض اعطاء الداتا الخاصة بالنازحين السوريين الا بشرط وافق لبنان على اعطائهم مليون و600 الف اقامة للنازحيين السوريين وقرارها بدولرة المساعدات رغم عدم موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، كلها مؤشرات تدل على حجم الاصرار على تنفيذ خطة توطين النازحين السوريين".