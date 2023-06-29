كريدية: لا نستطيع تحسين خدمات أوجيرو الا برفع التعرفة

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أكد رئيس مجلس إدارة اوجيرو المدير العام عماد كريدية انه "منذ 2019 دخلنا في العديد من المشاكل كانخفاض الميزانية الذي ادى الى عجز مالي واصبحنا غير قادرين على تأمين المحروقات".

وفي حديث لصوت كل لبنان كشف كريدية انه "منذ 2019 هيئة اوجيرو لم تقم بالإصلاحات ونحن كمشغلين بحاجة الى 22 ميغاوات يوميا لذلك سنقوم بمعركة في موازنة 2023 لتأمين جميع المتطلبات منها المحروقات والصيانة".

وأضاف، "تكلفة الصيانة تدفع بالدولار إلا رواتب الموظفين تدفع بالليرة ورقم الـ1515 أي "call center" هو في الخدمة ولكن هناك ضغط كبير بسبب انخفاض عدد الموظفين من 70 الى 40 موظف لذا يجب ان يكون هناك خطة لقطاع الاتصالات".

وتابع، "طلبنا من مؤسسة كهرباء لبنان اعطاء بعض مراكزنا ٢٤ ساعة كهرباء يوميا كي لا تنقطع الشبكة مع الخارج وانتظر الرد من الأستاذ كمال الحايك" وأردف، "تم تأجيل مشروع "الفيبر اوبتك" بسبب انقطاع التمويل من قبل مجلس الوزراء نظرا للظرورف الإقتصادية الراهنة".

وقال أؤيد تشارك القطاعين الخاص والعام بمجال الاتصالات وأن يكون هناك هيئة ناظمة مشيراً الى انه "لا نستطيع تحسين خدمات اوجيرو الا برفع التعرفة ولبنان ليس الاغلى في العالم في ما خص الاتصالات".