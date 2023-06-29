قوى الامن: توقيف احد الفارين من سجن صور والتحقيق جار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السجناء الفارين من النظارات والسجون، وبعد أن تمكن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم.

بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة وتكثيف الدوريات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، توصلت الى تحديد مكان اختباء أحدهم في بلدة أرزون – صور، وهو المدعو:

– م. ن. (من مواليد عام 1996، لبناني) بعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة. اجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص”.