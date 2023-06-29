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حملة طبية تنطلق من بينو إلى 15 بلدة بمبادرة من نجاد عصام فارس

29
JUNE
2023
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نظم فريق من أطباء لبنانيين وأميركيين ضمن Alma جمعية الاطباء اللبنانية - الاميركية برئاسة الدكتور راي هاشم ومشاركة 20 طبيبا، يوما طبيا لمعاينة المرضى وتوزيع ادوية واجراء فحوص مجانية، بمبادرة من نجاد عصام فارس.

الانطلاقة كانت من بلدة بينو العكارية بالتعاون مع مستوصف عصام فارس الخيري، وفي دار النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، في حضور نجله نجاد فارس والنائب سجيع عطية والعميد المتقاعد وليم مجلي وكاهن رعية بينو الارثوذكسية الاب يوحنا الشاعر، وعدد كبير من المرضى الذين حضروا لاجراء المعاينات وفق جداول اسمية أعدت سابقا للراغبين من قبل إدارة مستوصف عصام فارس الخيري في بلدة بينو.

وتوجه نجاد فارس بالشكر من ALMA والاطباء المشاركين من مختلف الاختصاصات في هذه الحملة التي ستشمل 15 بلدة، على جهودهم في إنجاح هذه الحملة التي هي مساهمة للوقوف الى جانب اهلنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

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