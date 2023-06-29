بعدما حفروا حفرة من داخل السجن إلى خارجه... كمين مُحكم يوقع بأحد الفارّين!

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صــدر عــــن المديريّـة العامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة بيان جاء فيه: " في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السّجناء الفارّين من النظارات والسّجون، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشّعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم".

وأضاف، "بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة وتكثيف الدوريّات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، توصلت الى تحديد مكان اختباء أحدهم في بلدة أرزون-صور، وهو المدعو: م. ن. (من مواليد عام 1996، لبناني)".

وتابع، "بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة".

وختم، "اجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".

وكان قد تمكن 4 سجناء من الهرب من سجن صور، في شهر نيسان الفائت عن طريق قيامهم بحفر حفرة من غرفتهم في السجن إلى الخارج.