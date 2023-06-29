حزب الله: السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في جريمة حرق القرآن!

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أصدر حزب الله البيان التالي:

يُدين حزب الله بشدّة تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم، ويعتبر أن السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في الجريمة كونها أعطت إذناً للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المُسبقة القيام بهذا العمل الخطير.

إنّ تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار الإنحداري السيىء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة.

إننا ندعو المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية وإلاسلامية إلى القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة الكراهية والبغضاء.