الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون تدين "الأسلوب الإرهابي الذي تتبعه السويد"

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أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

يدين المرابطون الأسلوب الإرهابي الذي تتبعه السويد، بالسماح بحرق القرآن الكريم، من قبل مجموعة من المتطرفين الإرهابيين السويديين وآخرين مقيمين فيها.

هذا قمة الإسفاف الأخلاقي والإنساني والحضاري العالمي، وفضح لكل النفاق والتزييف فيما يتعلق بالتقدم والانفتاح في حضارتهم الانسانية المجرمة.

إن السماح للسويد بتحدي مشاعر المسلمين بحرق القرآن الكريم، يؤسس لفتنة حضارية دينية على المستوى العالمي، ويخدم كل قوى التطرف والإرهاب الديني، بالانتعاش على المستوى العالمي، وخاصة في مناطق الأزمات التي يعيشها العالم حالياً، وفي أوروبا بالتحديد.