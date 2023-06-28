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اقفال طريق النبطية - صور احتجاجا على تكدس النفايات في الشوارع

28
JUNE
2023
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اقدم عشرات من أبناء بلدة القصيبة، عصر اليوم، على اقفال طريق النبطية - منطقة صور عند محلة كفردجال، احتجاجا على أزمة النفايات التي تعاني منها البلدة وتكدسها في الشوارع والساحات وعدم وجود مكبات للرمي فيها.

وعمد المحتجون الى وضع جرارات زراعية وعوائق حديدية وسط الطريق عند مثلث كفردجال، الامر الذي تسبب بازدحام سير خانق وانقطاع الطريق بين النبطية وبلداتها وقطاع صور.

واعلن المحتجون انهم لن يفتحوا الطريق الا بعد ايجاد المعنيين حلول لازمة النفايات التي تتكدس بين المنازل والساحات في بلدتهم القصيبة، والتي تتسبب بأزمة صحية وبيئية ويعاني الاطفال وكبار السن من مشاكل صحية جراء ذلك .

واشاروا الى ان البلدية في القصيبة عاجزة عن تأمين مكب للنفايات بعدما تمنعت كافة البلدات التي لديها مكبات من رمي نفايات القصيبة فيها دون اي سبب، مما تسبب بازمة خطيرة في البلدة، مناشدين محافظ النبطية حسن فقيه التدخل واتحاد بلديات الشقيف لفتح مكب الكفور او غيره وانقاذ البلدة مما تعانيه.

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