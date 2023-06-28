living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعادة اعماره من قبل اليونسكو...افتتاح معرض "المدينة وأنا" في قصر سرسق

28
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح مكتب اليونسكو الاقليمي المتعدد القطاعات في بيروت ضمن مبادرة "لبيروت"، معرضاً تحت عنوان "المدينة وأنا" في قصر سرسق. ويضم المعرض أعمالاً فنية لطلاب الفنون الجميلة من جامعة الألبا (البلمند)، الجامعة الاميركية في بيروت والجامعة اللبنانية، ويستمر حتى الأول من تموز.

يأتي هذا النشاط في سياق اعادة اعمار قصر سرسق من قبل اليونسكو، بعد تضرره في انفجار المرفأ، بدعم من سويسرا، ايمانا من اليونسكو بضرورة جعل القصر مساحة عامة للثقافة طيلة فترة اعادة التأهيل ومن بعدها.

وقالت مديرة مكتب اليونسكو بيروت كوستانزا فارين: "يسرني أن أسقبلكم اليوم في قصر سرسق الى جانب العائلة، لقد دعونا ثلاث جامعات للمشاركة في هذا المعرض، وكنا نود أن نعرف ماذا يربط طلاب لبنان بمدينة بيروت وهذا المكان الايقوني، وأيضا لاعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم وعرض أعمالهم للجمهور وللمعنيين في مجال الثقافة في بيروت، مما قد يساعدهم على الانخراط مهنيا في سوق العمل. الطلاب قد سكنوا أروقة وزوايا هذا القصر بأعمالهم، وهذا دليل موهبة وابداع. أشكرهم على عملهم وأشكر سويسرا التي تساهم من خلال اليونسكو على تدعيم الواجهة الشمالية للقصر التي كانت مهددة بالسقوط، ونأمل بحشد مزيد من الدعم لاعادة تأهيل المكان بشكل كامل".

وقالت المرممة المعمارية لدى اليونسكو لارا معلوف، والتي نظمت المعرض: "أشكر الطلاب على التعبير عن علاقتهم ببيروت مع كل المشاعر التي تختلجهم، من الخوف الى الامل والفرح. كان من الشرف العمل معهم لاعادة شيئا من الحياة الى هذا المكان الذي يحتاج الى دعم كبير من أجل اعادة التأهيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   