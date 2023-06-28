البطريرك الراعي انتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان

A + A -

انتقل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان على مشارف الوادي المقدس، وكان في استقباله النائبان وليام جبران طوق وجورج عطالله،, النائبة ستريدا جعجع ممثلة برئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، النائب البطريركي على الجبة المطران جوزيف النفاع والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا وأمين الديوان الخوري خليل عرب والراهبات وحشد من المؤمنين.

وعلى وقع قرع الأجراس، دخل البطريرك الراعي ومستقبلوه الى كنيسة الصرح البطريركي. وبعد الصلاة انتقل الجميع الى الصالون الكبير، حيث رحب الحاضرون بالراعي، متمنين له "طيب الإقامة في ربوع الوادي المقدس".