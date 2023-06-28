مروّج ينشط في محلّة المنية...وقع في قبضة شعبة المعلومات

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بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لكشف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وملاحقتهم وتوقيفهم، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة مروّج ينشط في محلّة المنية، ويدعى: ع. أ. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني).

بعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المنية، على متن دراجة آلية، تم ضبطها.

بتفتيشه والدرّاجة، تم ضبط 16 مظروفًا من الهيرويين، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في المحلّة المذكورة، وأنّه يروّج لصالح أحد الأشخاص في طرابلس مقابل الاستحصال على كميّة من المخدّرات لتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.