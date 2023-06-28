صلاة الأضحى في باحة ساحة "محطة القطار" في الهواء الطلق في سعدنايل

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اقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، صبيحة اليوم في باحة ساحة "محطة القطار" في الهواء الطلق داخل بلدة سعدنايل- البقاع، حيث ام المصلين إمام وخطيب مسجد سعدنايل الشيخ الدكتور مصطفى عبد الحليم (من بعثة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية)، في حضور رئيس "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" الاعلامي محمد العاصي وعدد من رجال الدين ورؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير والفاعليات وحشد من المصلين من مختلف مناطق مدينة زحلة وقرى البقاع الأوسط المحيطة.

وبعد تكبيرات العيد، أم الشيخ عبد الحليم المصلين، ثم ألقى خطبة العيد، تحدث فيها عن معاني الأضحى من خلال التضحية والوفاء، داعيا الله أن "يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأن يعم السلام جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وان تتحقق الوحدة الإسلامية بأبهى حلتها".