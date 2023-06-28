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"القوات" استنكرت حادثة إصابة شاب برصاص طائش في كلية الفنون- اللبنانية

28
JUNE
2023
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استنكرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية"، في بيان، "بأشد العبارات، التفلّت المستمرّ للرصاص في المناطق، الأمر الذي نتج عنه اصابة ابن الـ19 عاماً برصاصة بكتفه في كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في خلال نشاط منُظّم في حرم الكلية، احتفالاً بانتهاء العام الجامعي".

وسألت الدائرة: "الى متى سيبقى طلّابنا رهينة لتفلّت السلاح ولغياب الأمن والقانون في دولة تحكمها الدويلة؟ والى متى سيبقى شبابنا مشاريع قتلى بسبب من يعمل على إضعاف هيبة الدولة؟".

وطالبت الدائرة القوى الأمنية ب "مضاعفة الجهود من أجل إلقاء القبض على مُطلق النار وإحالته أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به، ليكون عبرة لكل مَن يستسهل خرق القوانين وتعريض حياة الآمنين للخطر".

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