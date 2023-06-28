لمناسبة عيد الاضحى...دبور يضع اكليلا على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية

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وضع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم اكليلا على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية، في مثوى شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناسبة عيد الاضحى و"وفاء لتضحيات شهداء الثورة الفلسطينية، وفي مقدمهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات"، في حضور نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في بيروت العميد سمير ابو عفش، كوادر واعضاء الحركة ومكاتبها الحركية، ممثلي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية واللجان الشعبية وحشود غفيرة من ابناء شعبنا في مخيمات بيروت.