living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حشد أوروبي كبير داعم لحرفوش في بروكسيل.. العقوبات آتية والانظار تتجه الى أيلول

28
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحت عنوان "أي مستقبل للبنان؟، ودور الاتحاد الأوروبي في النهوض بحقوق الإنسان في لبنان"، عُقد مساء أمس الثلاثاء مؤتمرًا في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل حضره نواب وقضاة ومسؤولين أوروبيين، بالتنسيق مع صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي يعاني من مخطط سياسي - قضائي على خلفية محاربته الفساد في لبنان .

المؤتمر عُقد بدعوة من عضو في مجلس العلاقات الخارجية لوكاس ماندل، وأبرز الوجوه التي حضرت اللقاء كانت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، عضو لجنة العلاقات الخارجية اندري بتروجيف، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولييه ومؤسس "شيربا" المحامي وليام بوردون، إضافة إلى نواب من مختلف الدول الأوروبية.

كلود مونيكه، اعتبر أن حرفوش تعرض لخطة منظمة غير عادلة وبدون حق لوضعه في السجن بأي وسيلة، وطلب من الاتحاد الاوروبي أن يتدخل لإلغاء مذكرة القاء القبض بحق حرفوش، معتبراً أن التهمة الموجهة له من قبل رئيس وزراء لبنان شخصياً لم تعطيه حق الدفاع عن نفسه والدفاع بحسب القانون، خصوصاً أن مضمون الدعوى مدني وليس جنائي، والاتهامات التي طالته بأنه تواجد مع إسرائيليين أو يهود تحت سقف البرلمان الاوروبي هي إساءة للاتحاد الاوروبي لانه المكان الوحيد الذي تجتمع به كل الجنسيات والأديان.

وطلب كلود مونيكه، من الدول الاوروبية حماية حرفوش من ما يتعرض له من استهداف سياسي - قضائي في لبنان، وأن تلغى مذكرة القاء القبض الصادرة دون وجه حق، وأن تفرض عقوبات اوروبية على كل المتورطين بقضية حرفوش من سياسيين وقضاة. كما أن موضوع العقوبات سيكون على طاولة الاتحاد الاوروبي في أيلول المقبل للتصويت على هذا القانون لإقراره.

من جهته، تحدث المحامي وليام بوردون العائد من زيارة لبيروت عن محاربة الفساد في لبنان، وكيف تم الكشف عن ارتكابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأموال التي تم تجميدها في أوروبا والتي اشرف عليها شخصياً.

وكشف بوردون، أن قادم الأيام ستحمل مفاجأت غير سارة لبعض السياسيين المتورطين بقضايا فساد وتبييض أموال.

هذا وكانت مداخلة القاضية غادة عون التي تحدثت عن أهمية القضاء ومن دونه لا وجود للدولة، واعتبرت أن ما يتعرض له حرفوش هو خير دليل على وجود فساد في القضاء.

بدوره، تطرق حرفوش إلى قضيته وتحديداً في المحكمة العسكرية، خصوصًا أن المحكمة تحركت بوجه حرفوش بقضايا سطيحة مرّ عليها الزمن، والسبب هو أن حرفوش يحارب الفساد ويكشف الكثير من الفضائح والملفات.

واللافت أن حرفوش لم يذكر خلال كلمته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أو قاضي التحقيق الاول في طرابلس سمرندا نصار، وعندما سئل عن سبب عدم ذكرهما، قال أنه لا يريد استغلال منبر الاتحاد الاوروبي لتسجيل نقاط، وأن الحاضرين تحدثوا عن الموضوع والعبرة بالخواتيم.

لكن النقطة التي أثارت انتباه الحضور، هي عندما تتطرق حرفوش إلى ما تعرضت له القاضية عون والمحامي وديع عقل وحرفوش من حملات سياسية وقضائية متوازية في التوقيت والمصدر، لأن الثلاثي هم أكثر من تصدى للفاسدين في لبنان، لذلك أرادت المنظومة التخلص منهم بأي طريقة.

وجائت الجلسة قبل اسبوع من تصويت البرلمان الاوروبي حول قرار يخص لبنان وامكانية ادراج عقوبات ضد مسؤولين فيه لهم علاقة بالفساد او من يحمي الفاسدين في أيلول المقبل، وذلك بعد ان تم مناقشته منذ اسبوع وحيث تم ذكر قضية عمر حرفوش علناً ورسمياً خلال الجلسة والذي يرجح أن يذكره القرار الاوروبي نفسه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   