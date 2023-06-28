حشد أوروبي كبير داعم لحرفوش في بروكسيل.. العقوبات آتية والانظار تتجه الى أيلول

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تحت عنوان "أي مستقبل للبنان؟، ودور الاتحاد الأوروبي في النهوض بحقوق الإنسان في لبنان"، عُقد مساء أمس الثلاثاء مؤتمرًا في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل حضره نواب وقضاة ومسؤولين أوروبيين، بالتنسيق مع صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي يعاني من مخطط سياسي - قضائي على خلفية محاربته الفساد في لبنان .

المؤتمر عُقد بدعوة من عضو في مجلس العلاقات الخارجية لوكاس ماندل، وأبرز الوجوه التي حضرت اللقاء كانت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، عضو لجنة العلاقات الخارجية اندري بتروجيف، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولييه ومؤسس "شيربا" المحامي وليام بوردون، إضافة إلى نواب من مختلف الدول الأوروبية.

كلود مونيكه، اعتبر أن حرفوش تعرض لخطة منظمة غير عادلة وبدون حق لوضعه في السجن بأي وسيلة، وطلب من الاتحاد الاوروبي أن يتدخل لإلغاء مذكرة القاء القبض بحق حرفوش، معتبراً أن التهمة الموجهة له من قبل رئيس وزراء لبنان شخصياً لم تعطيه حق الدفاع عن نفسه والدفاع بحسب القانون، خصوصاً أن مضمون الدعوى مدني وليس جنائي، والاتهامات التي طالته بأنه تواجد مع إسرائيليين أو يهود تحت سقف البرلمان الاوروبي هي إساءة للاتحاد الاوروبي لانه المكان الوحيد الذي تجتمع به كل الجنسيات والأديان.

وطلب كلود مونيكه، من الدول الاوروبية حماية حرفوش من ما يتعرض له من استهداف سياسي - قضائي في لبنان، وأن تلغى مذكرة القاء القبض الصادرة دون وجه حق، وأن تفرض عقوبات اوروبية على كل المتورطين بقضية حرفوش من سياسيين وقضاة. كما أن موضوع العقوبات سيكون على طاولة الاتحاد الاوروبي في أيلول المقبل للتصويت على هذا القانون لإقراره.

من جهته، تحدث المحامي وليام بوردون العائد من زيارة لبيروت عن محاربة الفساد في لبنان، وكيف تم الكشف عن ارتكابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأموال التي تم تجميدها في أوروبا والتي اشرف عليها شخصياً.

وكشف بوردون، أن قادم الأيام ستحمل مفاجأت غير سارة لبعض السياسيين المتورطين بقضايا فساد وتبييض أموال.

هذا وكانت مداخلة القاضية غادة عون التي تحدثت عن أهمية القضاء ومن دونه لا وجود للدولة، واعتبرت أن ما يتعرض له حرفوش هو خير دليل على وجود فساد في القضاء.

بدوره، تطرق حرفوش إلى قضيته وتحديداً في المحكمة العسكرية، خصوصًا أن المحكمة تحركت بوجه حرفوش بقضايا سطيحة مرّ عليها الزمن، والسبب هو أن حرفوش يحارب الفساد ويكشف الكثير من الفضائح والملفات.

واللافت أن حرفوش لم يذكر خلال كلمته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أو قاضي التحقيق الاول في طرابلس سمرندا نصار، وعندما سئل عن سبب عدم ذكرهما، قال أنه لا يريد استغلال منبر الاتحاد الاوروبي لتسجيل نقاط، وأن الحاضرين تحدثوا عن الموضوع والعبرة بالخواتيم.

لكن النقطة التي أثارت انتباه الحضور، هي عندما تتطرق حرفوش إلى ما تعرضت له القاضية عون والمحامي وديع عقل وحرفوش من حملات سياسية وقضائية متوازية في التوقيت والمصدر، لأن الثلاثي هم أكثر من تصدى للفاسدين في لبنان، لذلك أرادت المنظومة التخلص منهم بأي طريقة.

وجائت الجلسة قبل اسبوع من تصويت البرلمان الاوروبي حول قرار يخص لبنان وامكانية ادراج عقوبات ضد مسؤولين فيه لهم علاقة بالفساد او من يحمي الفاسدين في أيلول المقبل، وذلك بعد ان تم مناقشته منذ اسبوع وحيث تم ذكر قضية عمر حرفوش علناً ورسمياً خلال الجلسة والذي يرجح أن يذكره القرار الاوروبي نفسه.