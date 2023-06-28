شيخ العقل نصرالدين الغريب معايداً بالأضحى: لا تنظروا إلى الخارج ولا ترضخوا للمستكبرين

A + A -

أصدر شيخ عقل الموحدين الدروز نصر الدين الغريب بياناً معايداً فيه بالأضحى وجاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم

يطيب لنا أن نعيّد أهلنا في هذا الجبل بعيد الأضحى المبارك والمسلمين والمسيحيين وحميع اللبنانيين في هذا الوطن الجريح، أعاده الله علينا جميعا بالسلام والعزّة والازدهار.

نعم نقول جريحا لأنّ جرحه لم يلتئم بعد ولطالما أنّ هناك أناسا يتناسون أنّهم ترعرعوا في لبنان وتنعّموا بخيراته. وهل الكيد السياسي يوصلكم إلى السلام ؟ وهل العنصرية تبعث الاطمئنان في النفوس ؟ وهل التحريض والتحدّي يبنيان الأوطان ؟

وأضاف الغريب: وأنتم أيها الأخوان المسيحيون الذين طالما جاهدتم في بناء الوطن وقدّمتم التضحيات من أجله، أما آن لكم أن تعودوا إلى ضمائركم وتحافظوا على ما تبقّى من هذا الهيكل الذي يتهيّأ للسقوط على رؤوس الجميع. لا تنظروا إلى الخارج أيها اللبنانيون ولا ترضخوا لطموحات المستكبرين واحزموا أمركم في التلاقي على طاولة واحدة، ولنتفاهم جميعا على القواعد الأساسية الّتي باتت تهدد الكيان، فالتنازل في الأوقات العصيبة لا يفسد في الودّ قضيّة. فلبنان ينتظرنا جميعا لعلّنا نعيد له زهوه ونضارته بين الدول ويعود الأخوان المغتربون إلى ربوعنا مرفوعي الرؤوس بلبنان الجديد وبرجالاته الميامين. وفقنا الله لما فيه الصلاح وخير العمل وكلّ عيد وأنتم بخير، أضحى مبارك".