living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شيخ العقل نصرالدين الغريب معايداً بالأضحى: لا تنظروا إلى الخارج ولا ترضخوا للمستكبرين

28
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر شيخ عقل الموحدين الدروز نصر الدين الغريب بياناً معايداً فيه بالأضحى وجاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم
 يطيب لنا أن نعيّد أهلنا في هذا الجبل بعيد الأضحى المبارك والمسلمين والمسيحيين وحميع اللبنانيين في هذا الوطن الجريح، أعاده الله علينا جميعا بالسلام والعزّة والازدهار. 
 
نعم نقول جريحا لأنّ جرحه لم يلتئم بعد ولطالما أنّ هناك أناسا يتناسون أنّهم ترعرعوا في لبنان وتنعّموا بخيراته. وهل الكيد السياسي يوصلكم إلى السلام ؟ وهل العنصرية تبعث الاطمئنان في النفوس ؟ وهل التحريض والتحدّي يبنيان الأوطان ؟
 
وأضاف الغريب: وأنتم أيها الأخوان المسيحيون الذين طالما جاهدتم في بناء الوطن وقدّمتم التضحيات من أجله، أما آن لكم أن تعودوا إلى ضمائركم وتحافظوا على ما تبقّى من هذا الهيكل الذي يتهيّأ للسقوط على رؤوس الجميع. لا تنظروا إلى الخارج أيها اللبنانيون ولا ترضخوا لطموحات المستكبرين واحزموا أمركم في التلاقي على طاولة واحدة، ولنتفاهم جميعا على القواعد الأساسية الّتي باتت تهدد الكيان، فالتنازل في الأوقات العصيبة لا يفسد في الودّ قضيّة. فلبنان ينتظرنا جميعا لعلّنا نعيد له زهوه ونضارته بين الدول ويعود الأخوان المغتربون إلى ربوعنا مرفوعي الرؤوس بلبنان الجديد وبرجالاته الميامين. وفقنا الله لما فيه الصلاح وخير العمل وكلّ عيد وأنتم بخير، أضحى مبارك".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   