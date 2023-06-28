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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 حزيران 2023

28
JUNE
2023
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الأخبار: عمال السعودية: العيش في جحيم «الكفالة»

800 مليار ليرة تكفي فقط رواتب 18 شهراً: بلديّة بيروت إلى الإفلاس

 

 

 

نداء الوطن: لودريان يحضّر لـ"الخماسيّة" + إيران... وأزعور يطلّ من باريس
"الحزب" لن ينتقل من فرنجية إلا إلى ملف "قوننة السلاح"

 

 

 


الديار: إستراحة العيد تخرقها الدعوات للحوار... هل يعود لودريان مع «الخيار الثالث»؟
وفد وزاري قريباً الى سوريا للتفاهم على قضية النازحين وفق مبدأ العودة الآمنة

 

 

 

اللواء: شهر المجابهات يسابق الوساطة الباهتة والتحالف لملاحقة الحزب
المالية تقفل باب المطالبات: التقرير الجنائي حق حصري للحكومة.. وفراغ دبلوماسي يتفاقم قبل نهاية العام

 

 

 


البناء: لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعدّ للقتال وتحتاج فاغنر… وبولندا قلقة… والجيش الروسي يتسلّم العتاد / مواجهات مزدوجة في شمال غرب سورية: الجيش السوري يقصف النصرة… والنصرة تدخل عفرين / سجالات متعددة: التيار والقوات حول النازحين… ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي /

 

 

 


النهار: تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة

 

 

 


الجمهورية: محاولات لإجهاض الحوار قبل حصوله

 

 

 


l'orient le jour: Tous les chemins mènent à... Joseph Aoun

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