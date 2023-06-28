عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 حزيران 2023

A + A -

الأخبار: عمال السعودية: العيش في جحيم «الكفالة»

800 مليار ليرة تكفي فقط رواتب 18 شهراً: بلديّة بيروت إلى الإفلاس





نداء الوطن: لودريان يحضّر لـ"الخماسيّة" + إيران... وأزعور يطلّ من باريس

"الحزب" لن ينتقل من فرنجية إلا إلى ملف "قوننة السلاح"



الديار: إستراحة العيد تخرقها الدعوات للحوار... هل يعود لودريان مع «الخيار الثالث»؟

وفد وزاري قريباً الى سوريا للتفاهم على قضية النازحين وفق مبدأ العودة الآمنة

اللواء: شهر المجابهات يسابق الوساطة الباهتة والتحالف لملاحقة الحزب

المالية تقفل باب المطالبات: التقرير الجنائي حق حصري للحكومة.. وفراغ دبلوماسي يتفاقم قبل نهاية العام



البناء: لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعدّ للقتال وتحتاج فاغنر… وبولندا قلقة… والجيش الروسي يتسلّم العتاد / مواجهات مزدوجة في شمال غرب سورية: الجيش السوري يقصف النصرة… والنصرة تدخل عفرين / سجالات متعددة: التيار والقوات حول النازحين… ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي /



النهار: تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة



الجمهورية: محاولات لإجهاض الحوار قبل حصوله



l'orient le jour: Tous les chemins mènent à... Joseph Aoun