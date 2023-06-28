أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي إن الطريقة التي انتقلت فيها قوات فاغنر إلى بيلاروسيا لا تسمح لحلف الناتو والدول الغربية الاعتراض عليها، رغم الشعور المتزايد بعد كلام الرئيس لوكاشينكو عن الحاجة لوجودها وإعلان استنفار قواته بأن هذا الانتقال صار جزءاً من خطة تصعيد ضد أوكرانيا وبولندا من بيلاروسيا، إن لم يكن أصلاً كذلك.

خفايا

توقع مصدر نيابي أن يتراجع المطالبون بجلسة انتخابية رئاسية جديدة عن مطلبهم بعدما تبين لهم أن جلسة جديدة سوف تعني نيل مرشحهم جهاد أزعور 41 صوتاً فقط مقابل 54 صوتاً ينالها فرنجية وزيادة أصوات كل من زياد بارود والورقة البيضاء. ولم يستبعد المصدر توجيه الدعوة للجلسة تلبية لطلب المبعوث الرئاسي الفرنسي.

الأخبار: علم وخبر

السعودية سمّت الخير ممثلاً لـ«الاعتدال»

كشفت زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للبنان مشكلة داخل بعض الكتل النيابية. فقد كان لافتاً توجيه السفارة الفرنسية دعوة إلى النائب أحمد الخير للقاء لودريان وحيداً، لكن بصفته ممثلاً لكتلة الاعتدال الوطني التي تضم النواب وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم. ولدى استفسار بعض أعضاء الكتلة عن خلفية هذا الموقف، سمعوا كلاماً فرنسياً بأن السفارة السعودية في بيروت هي من قرر أن يقتصر تمثيلهم على الخير، انطلاقاً من أن السفارة تعرف أن هناك تباينات في مواقف النواب حول الترشيحات القائمة، وأن معظم أعضاء اللائحة يميلون للتصويت لمصلحة المرشح سليمان فرنجية.

لودريان: هذه مواقف أطراف «اللقاء الخماسي»

نقل زوار قصر الصنوبر عن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أن مواقف دول اللقاء الخماسي من الملف الرئاسي لا تزال متضاربة، وأن هناك تفاهماً واضحاً وشبه علني بين مصر وقطر حول دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا الخيار، وإن كانت لا تلزم نفسها بموقف علني. أما في ما يتعلق بالسعودية، فقد نُقل عن لودريان أن الرياض لا تزال على قرارها بالوقوف على الحياد، رغم أن بعض المسؤولين عن ملف لبنان في المملكة لا يفضّلون السير بالمرشح سليمان فرنجية. وشدّد لودريان على أنه ينبغي للبنانيين أن يدركوا أن السعودية لا تبدي اهتماماً كبيراً بالانتخابات، مشيراً إلى أن كل النقاشات الفرنسية - السعودية حول لبنان كانت تحصل بمبادرة من باريس. وأكّد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مختصراً جداً في تعليقاته على كلام الرئيس إيمانويل ماكرون حول لبنان وكرّر أكثر من مرة أن بلاده غير معنيّة إلا بالنتائج، وأنه لن يتراجع عن التنسيق القائم مع فرنسا.



من يهدّد بقطع الكهرباء؟

تبيّن أن في وزارة المالية ومصرف لبنان من يعيق تنفيذ الاتفاق المبرم بين المصرف المركزي ووزارة الطاقة لتحويل الأموال التي تجبيها مؤسسة كهرباء لبنان من المشتركين بالليرة إلى الدولار الأميركي. ولفت مطّلعون إلى أنه لم تُسجّل أي عملية تحويل من الليرة إلى الدولار حتى الآن رغم أن مؤسسة كهرباء لبنان جبت مبالغ كبيرة بالليرة في الأشهر الأربعة الماضية، ورغم تعهدات وزارة المالية بتغطية الفروقات في عمليات التحويل. علماً أن التأخير الحاصل قد يؤدي إلى إعلان المؤسسة عجزها عن استيراد الكميات المطلوبة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة لأربع ساعات يومياً.



نداء الوطن: خفايا

تبين أنّ القمح الذي وزعته وزارة الزراعة ليس نقياً، وهو مخلوط بإضافات أخرى ومصاب بمرض الصدأ الأصفر ما يؤثر على نقاوة ونوعية الإنتاج.

عُلم أن رفض بعض مكونات المعارضة الحوار مردّه إلى قناعتهم بأن «حزب الله» يريد هذا الحوار إمّا لتمرير تعديلات دستورية، وإمّا لتهريب رئيس للجمهورية، وإمّا لانتزاع مواقع وضمانات للمرحلة المقبلة.

يعمل ديوان المحاسبة على رزمة ملفات وقضايا حساسة، ويفترض أن تظهر نتائجها تباعاً.

اللواء: أسرار

همس

استبعد مصدر مطلع زار مؤخراً عاصمة شهدت اتصالات رفيعة حول لبنان انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، متوقعاً أن تطول العملية.



غمز

يتجه حزب بارز إلى التهدئة مع حليف سابق من دون فتح الباب أمام إعادة تطبيع العلاقة التي تحتاج إلى مراجعة أولاً من قبل الحزب المعني.



لغز

يرفض وزير معني تسليم نسخة من تقرير التدقيق الجنائي لوزير سابق، لأسباب تتعلق أن لا صفة للأخير للحصول على نسخة رسمية منه!.