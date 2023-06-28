هل يعود لودريان مع «الخيار الثالث»؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

نقلت مصادر سياسية بأنّ عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في تموز المقبل ستحمل جديداً، خصوصاً بعد لقاءات سيجريها مع مسؤولين غربيين، قد تفتح باب الاستحقاق نحو تسوية، توصل رئيساً توافقياً يتأرجح اسمه مع اسم شخصية اخرى، مشيرة الى انّ لائحة صغيرة ستكون في جَعبة المسؤول الفرنسي ستحوي أسماء توافقية بارزة، لا بدّ ان يكون احدها مقبولاً من اغلبية الاطراف، وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه وهذا يعني ان لا حل، وهنا الطامة الكبرى، اي سيطول أمد الفراغ الرئاسي سنوات، بالتزامن مع الانهيارات اليومية.