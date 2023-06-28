وفد وزاري قريباً الى سوريا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على خط ملف النزوح السوري، بدا وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، متفائلاً بعودة النازحين من لبنان الى بلادهم، بعد زيارة قام بها يومي السبت والاحد الى دمشق، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، المكلّف ملف النازحين ، ووزير الداخلية محمد الرحمون، وجرى بحث في التحضيرات لزيارة وفد وزاري لبناني قريباً الى سوريا.

الى ذلك أعرب شرف الدين عن ثقة بين الطرفين اللبناني والسوري، وجهوزية للبدء باستقبال أعداد كبيرة من النازحين، قد تصل في المرحلة الأولى الى 180 ألفاً وفق مبدأ العودة الآمنة، مؤكداً أنّ قرار العودة قد اتخذ.