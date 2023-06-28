مسؤولون عن ملف لبنان في السعودية لا يفضّلون فرنجية

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الأخبار: علم وخبر-

نقل زوار قصر الصنوبر عن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أن مواقف الرياض لا تزال على قرارها بالوقوف على الحياد في شأن الملف الرئاسي اللبناني، رغم أن بعض المسؤولين عن ملف لبنان في المملكة لا يفضّلون السير بالمرشح سليمان فرنجية.

وشدّد لودريان على أنه ينبغي للبنانيين أن يدركوا أن السعودية لا تبدي اهتماماً كبيراً بالانتخابات، مشيراً إلى أن كل النقاشات الفرنسية - السعودية حول لبنان كانت تحصل بمبادرة من باريس. وأكّد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مختصراً جداً في تعليقاته على كلام الرئيس إيمانويل ماكرون حول لبنان وكرّر أكثر من مرة أن بلاده غير معنيّة إلا بالنتائج، وأنه لن يتراجع عن التنسيق القائم مع فرنسا.